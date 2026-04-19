"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
Kasper Dolberg heeft een uitstekende indruk achtergelaten op Benito Raman. De twee speelden samen bij RSC Anderlecht.
Raman is zeer uitgesproken over de huidige spits van Ajax. "Dolberg is een van de beste aanvallers waarmee ik ooit heb mogen samenspelen", vertelt de Belgische aanvaller van KV Mechelen in Café Constant. "Technisch zo sterk, balvast, een fantastisch schot, klinisch in de box."
Dolberg keerde vorige zomer terug bij Ajax, maar kent nog geen gelukkig seizoen. De Deen worstelt opnieuw met zijn fysiek en zit inmiddels op de bank.
