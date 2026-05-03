2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"

Kasper Dolberg in actie tegen PSV Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg heeft indruk gemaakt tijdens de topper tussen Ajax en PSV (2-2). Volgens analist Karim El Ahmadi was de Deense spits zelfs de absolute uitblinker van de wedstrijd.

Bij De Eretribune op ESPN was El Ahmadi lovend over het optreden van Dolberg. "Ik vond het echt genieten om naar hem te kijken", begon hij. "Voor mij was hij de beste man op het veld. Hij leek een beetje op Harry Kane. Hij was constant aanspeelbaar en werkte erg hard zonder bal."

Opvallend, aangezien Dolberg de laatste weken vaak genoegen moest nemen met een plek op de bank achter Wout Weghorst en zelfs concurrentie kreeg van Don-Angelo Konadu. Trainer Óscar García zou twijfels hebben gehad over zijn arbeid zonder bal, maar daar kan El Ahmadi zich niet volledig in vinden. "Het is wel gek dat García wedstrijden lang voor Weghorst kiest. Dolberg is vandaag in alles goed. Je ziet ook dat spelers beter kunnen spelen door hem."

Vooral in de eerste helft drukte Dolberg zijn stempel op het spel van Ajax. "Hij maakt voor mij het verschil vandaag. Hij was echt geweldig. Ajax kwam door hem aan het voetballen, hij was voor mij de beste man van de eerste helft. Als je zo'n speler hebt kom je heel makkelijk aan het voetballen."

