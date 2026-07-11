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Ajax

Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"

Sara
bron: Voetbal International
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg mag vertrekken bij Ajax. Clubwatcher Lentin Goodijk legt uit waarom Ajax openstaat voor een transfer en waarom de Deense spits de verwachtingen niet heeft weten waar te maken.

"Bij Dolberg is duidelijk dat als er een goed bod komt, hij mag vertrekken", begint Goodijk bij Voetbal International. "Dat vind ik toch een beetje gek", haakt Kalum van Oudheusden daarop in. "Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen dat hij een luie, laconieke speler is die geen 10 miljoen euro waard was. Maar ik vind het wel een hele goede speler. Ik zei met vlagen nog steeds een geweldige Dolberg."

"Dat is ook zo", beaamt Goodijk. "Je ziet dat als hij fit is en goed gebruikt wordt, hij heel veel klasse heeft. Het is een heerlijke speler om naar te kijken. Technisch zo begaafd, mooie motoriek, sierlijk en kan goed afronden. Alleen het is wel een hele investering geweest voor een speler die een half seizoen niet fit is geweest, weinig rendement heeft gehad en in het druk zetten een hele beperkte bijdrage heeft gehad."

"Daar hebben ze een heel jaar met hem aan gewerkt en dat is toch niet van de grond gekomen. Niet voor niets heeft Weghorst uiteindelijk de meeste wedstrijden gespeeld. Hij had ook veel meer rendement en een grotere bijdrage dan Dolberg", stelt Goodijk.

"Het is natuurlijk een beetje een paniekaankoop geweest", vervolgt hij. "Ze hebben misschien wel wat te veel betaald voor een speler die het niet helemaal heeft weten waar te maken. Als daar een goede aanbieding voor komt, zullen ze toch zoeken naar een ander type spits die meer bijdraagt dan af en toe een mooie combinatie of actie. Ze moeten sowieso al een nieuwe spits halen. Als Dolberg weggaat, zullen het er misschien twee moeten zijn. "

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