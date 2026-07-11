Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"

"Bij Dolberg is duidelijk dat als er een goed bod komt, hij mag vertrekken", begint Goodijk bij Voetbal International. "Dat vind ik toch een beetje gek", haakt Kalum van Oudheusden daarop in. "Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen dat hij een luie, laconieke speler is die geen 10 miljoen euro waard was. Maar ik vind het wel een hele goede speler. Ik zei met vlagen nog steeds een geweldige Dolberg."

"Dat is ook zo", beaamt Goodijk. "Je ziet dat als hij fit is en goed gebruikt wordt, hij heel veel klasse heeft. Het is een heerlijke speler om naar te kijken. Technisch zo begaafd, mooie motoriek, sierlijk en kan goed afronden. Alleen het is wel een hele investering geweest voor een speler die een half seizoen niet fit is geweest, weinig rendement heeft gehad en in het druk zetten een hele beperkte bijdrage heeft gehad."