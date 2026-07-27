'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'
Kasper Dolberg lijkt geen toekomst meer bij Ajax te hebben. Dat schrijft Voetbal International maandagmiddag.
Maandag kwam naar buiten dat Ajax dicht bij de komst van Wolverhampton Wanderers-spits Tolu Arokodare. Eerder verstrekten de Amsterdammers zich op die positie ook al met Marcos Leonardo.
Volgens VI betekent dat voor Dolberg dat zijn tijd in Amsterdam er alweer op zit. De spits, die in het verleden een succesvolle periode bij Ajax kende, keerde vorige zomer terug via RSC Anderlecht, maar kon afgelopen seizoen mede door blessureleed geen potten breken.
Dolberg werd de afgelopen weken al gelinkt aan FC Midtjylland, maar volgens Voetbal International is er ook uit andere landen interesse voor de Deense spits. Ajax betaalde vorig jaar zo'n tien miljoen euro voor de aanvaller.
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'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'
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