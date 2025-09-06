Dolberg onder vuur bij Deense media: "Teleurstellend en ondermaats"

Ajax-spits Kasper Dolberg heeft geen indruk gemaakt tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Denemarken en Schotland. De Deense media zagen geen rol weggelegd voor de kersverse aanvaller, die niet tot scoren kwam in het met 0-0 gelijkgespeelde duel.

De Nederlandse Deadline Day draaide grotendeels om Dolberg, een 'hectische' bedoening volgens Tipsbladet. "Een kleine inzinking tegen Schotland. De betonnen Schotse verdediging hield de Ajax-spits in bedwang. Teleurstellend en ondermaats. Na een uur werd de onzichtbare Dolberg vervangen."

Ook Jyllands-Posten uitte kritiek op Dolberg. "Hij haalde er niet veel uit en als hij wel aan de bal kwam, dan nam hij geen goede beslissingen. Hij kreeg nauwelijks een kans", aldus het medium, aangevuld door Bold, dat niet alleen Dolberg bekritiseerde. "Het ontbrak aan energie. Het tempo lag laag en het spel was inspiratieloos en fantasieloos."

"Het had een feestje moeten worden, maar het werd een ramp. Na deze zwakke prestatie staat de Deense ploeg nu onder grote druk op weg naar het WK", aldus Berlingske. Maandag speelt Dolberg met Denemarken tegen Griekenland.