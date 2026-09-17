Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"
Het was de bedoeling dat Kasper Dolberg deze zomer uit Amsterdam zou vertrekken. Momenteel is hij er echter nog en heeft hij de laatste duels als invaller ook indruk gemaakt. Hoe voelt de Deen zich momenteel zelf?
"Ik heb natuurlijk wel getwijfeld, wat de beste beslissing voor mij was", is Dolberg eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Er werden natuurlijk twee duidelijke versterkingen voor de spitspositie gehaald. Ik heb ook wel met een aantal clubs gesproken, maar uiteindelijk is het nooit héél dichtbij geweest."
"Ik heb besloten om te blijven, en met een reden: ik denk dat ik een belangrijke rol kan spelen hier. Ik vind dat we een sterk team hebben en ik denk dat we alles kunnen winnen. Dus ik wil daar deel van uitmaken", besluit de Deense spits.
Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"
Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"
Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"
De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"
Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit
Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer
Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland
"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"
Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint
Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"
Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"
Sjoerd Mossou reageert: "Daar werd Ajax significant minder van"
Kinderfeestje met Ajax thema: zo organiseer je dat
'Veiling Wesley Sneijder voorbij, oud-international casht flink'
Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"
Bissouma wil leidersrol nemen: "Ik ben niet de coach, maar..."
FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
Perez haalt uit na Ajax-Willem II: "Dan ben je niet al te snugger"
Ajax-keepster heeft groot voorbeeld: "Zij is echt bizar goed"
El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"
Brandt onder de indruk: "Hij speelde een geweldige wedstrijd"
Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"
Cruijff deelt nieuw contract uit: "Interesse uit topcompetities"
"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"
Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"
Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"
Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"