Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"

Het was de bedoeling dat Kasper Dolberg deze zomer uit Amsterdam zou vertrekken. Momenteel is hij er echter nog en heeft hij de laatste duels als invaller ook indruk gemaakt. Hoe voelt de Deen zich momenteel zelf?

"Ik heb natuurlijk wel getwijfeld, wat de beste beslissing voor mij was", is Dolberg eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Er werden natuurlijk twee duidelijke versterkingen voor de spitspositie gehaald. Ik heb ook wel met een aantal clubs gesproken, maar uiteindelijk is het nooit héél dichtbij geweest."

"Ik heb besloten om te blijven, en met een reden: ik denk dat ik een belangrijke rol kan spelen hier. Ik vind dat we een sterk team hebben en ik denk dat we alles kunnen winnen. Dus ik wil daar deel van uitmaken", besluit de Deense spits.