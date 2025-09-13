AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Dolberg over Ajax-speler: "Kreeg Whatsapp-berichtjes van hem"

Niek
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Ajax wist zich na het vertrek van Brian Brobbey te versterken met Kasper Dolberg en de Deense aanvaller is blij met zijn terugkeer op het oude nest. De centrumspits wordt bij de club uit Amsterdam herenigd met John Heitinga, die inmiddels trainer is. 

"Ik kende John Heitinga een klein beetje uit mijn eerste periode bij Ajax", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij gaf me direct het gevoel dat hij me er graag bij wilde hebben. Hij weet ook wat Ajax voor mij betekent en ik weet wat er bij Ajax van me wordt verwacht. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen", aldus Dolberg, die ook aanbiedingen had uit Griekenland, Saoedi-Arabië en Amerika. 

Tijdens het trainingskamp met Denemarken kwam de transfer naar Ajax uiteindelijk rond. "Op het moment dat de deal dichterbij kwam, kreeg ik Whatsapp-berichtjes van Davy Klaassen", blikt hij terug. "Hij vroeg me of het zou gebeuren en zei te hopen dat het rond kwam. Maar ik kon nog niks definitiefs zeggen. En bij de nationale ploeg steunde Anton Gaaei me. We hebben veel over Ajax gesproken", besluit Dolberg. 

