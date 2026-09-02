Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"

Kasper Dolberg naar Feyenoord? Het klinkt als een haast ondenkbare transfer, maar op Deadline Day wordt het scenario toch voorzichtig besproken in Done Deal. Na het vertrek van Ayase Ueda uit Rotterdam, kan Feyenoord wel een nieuwe spits gebruiken. Dolberg zou daarbij een zeer pikante optie kunnen zijn.

Dat Feyenoord na het vertrek van Ueda eigenlijk al een mogelijke opvolger klaar moet hebben staan, lijkt duidelijk. "Het kan niet zo zijn dat je Ueda verkoopt en dat je nu nog lijntjes moet gaan uitzetten. Bij wijze van. Dat is één te kort dag. En twee: dan verkoop je je eerste spits niet, lijkt mij", aldus Lars Teunissen. Verschillende namen passeren vervolgens de revue. Zo wordt Joshua Zirkzee genoemd als droomtransfer. "Ik zou het heel erg mooi vinden als Zirkzee naar Feyenoord zou komen. Hij heeft daar een verleden. Zirkzee naar Feyenoord zou toch echt wel de droom zijn. Zou heel vet zijn", zo stelt Kaj Ramsteijn. Ook Manfred Ugalde, die eerder al aan Feyenoord werd gelinkt, komt ter sprake. De voormalig spits van FC Twente staat nog altijd onder contract bij Spartak Moskou. "Vind ik een upgrade. Ja, is een upgrade. Honderd procent. Ik denk dat je daar het bedrag voor moet neerleggen waarvoor je Ueda nu verkoopt."

Daarna wordt een veel opvallendere naam geopperd door Teunissen. "En een hele prikkelende gedachte, dit gaat natuurlijk niet gebeuren, maar ik vind het wel leuk om even te noemen: er is in Amsterdam iemand, derde spits, die daar natuurlijk totaal niet blij mee is: Kasper Dolberg." Hoewel het aanvankelijk vooral als prikkelende gedachte wordt gebracht, blijkt een tijdelijke overstap van Dolberg naar Rotterdam bij nader inzien voor beide clubs niet eens zo onlogisch. Ajax wil de Deen deze transferperiode van de hand doen. Eerder werd Midtjylland genoemd als geïnteresseerde club, maar een transfer kwam niet van de grond. "Ik was er eigenlijk gelijk al van uitgegaan van: oh, dat gaat wel goed komen. Maar we zitten momenteel al twee seizoenen en hij speelt er nog steeds. We weten ook niet exact wat zijn salaris is, maar ik weet wel dat het vrij hoog is. Dus ook daar zal dat weer een hele grote rol bij spelen waarom je zo iemand niet zo makkelijk wegkrijgt", aldus Raj van Pareren.

Ook de investering die Ajax in Dolberg heeft gedaan, maakt een definitief vertrek ingewikkeld. De Amsterdammers betaalden ongeveer tien miljoen euro voor de spits. Daardoor zou een verhuur op de valreep mogelijk een alternatief kunnen zijn. "Het wordt steeds meer een een-tweetje, hè? Feyenoord. Feyenoord", klinkt het vervolgens uit de mond van Teunissen. De nood in Rotterdam zou een dergelijke constructie interessant kunnen maken. "De nood bij Feyenoord is echt heel hoog, hè. Althans, vind ik. Bij Ajax gaat hij daar verpieteren op de bank. Dus in het kader van: we willen hem nog goed verkopen volgend jaar, of in de winter, weet ik veel, dan moet hij spelen." Dolberg wordt bovendien hoog aangeslagen door Ramsteijn. "Ik vind hem kwalitatief wel echt heel goed hoor, als hij fit is." Een overstap tussen Ajax en Feyenoord zou uiteraard bijzonder gevoelig liggen, maar juist de situatie bij beide clubs zorgt ervoor dat het idee niet direct van tafel wordt geveegd. "Het is pikant, het is gek. Je had dit natuurlijk in juli nooit bedacht. Alleen ineens wordt het niet meer zo raar. Omdat het Ajax en Feyenoord goed uitkomt als dit gaat gebeuren."