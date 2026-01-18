Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Dolberg spreekt zich uit: "Denk dat we een beetje nerveus werden"

Tom
bron: Persconferentie
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg is zelfkritisch na Ajax - Go Ahead Eagles (2-2) van zaterdagavond. Dat geeft hij aan op de persconferentie na afloop van het duel. 

Ajax gaf een 2-0 voorsprong weg. "Dat is heel erg frustrerend. Ik denk dat we goed speelden in de eerste helft en ik denk dat we meer doelpunten moesten scoren", stelt hij. "Zelfs in de tweede helft hadden we het af moeten maken, maar dat kregen we niet voor elkaar. Ik denk dat we een beetje nerveus werden. Het voelt als een verlies."

"We maakten de kansen niet af en toen voelde ik veel frustratie binnen het team." Vervolgens gaat het over de wedstrijd van de Deen zelf. De spits scoorde, maar had er ook twee of zelfs drie kunnen maken. "Ik had drie goals moeten maken vandaag (zaterdag, red.). Dat is de frustratie waar ik mee moet dealen."

