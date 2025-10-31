Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Dolberg staat weer op trainingsveld; rentree echter nog ver weg

Rik Engelbertink
bron: Kick Off Podcast
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg staat weer op het trainingsveld bij Ajax. Een rentree lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Clubwatcher Mike Verweij verwacht dat Dolberg pas na de interlandperiode weer in wedstrijdverband mee kan doen. 

Sinds eind september is de spits al niet beschikbaar, waarmee hij er al meer dan een maand uit ligt. Voetbal InternationaI weet zeker dat Dolberg zaterdag in het duel met SC Heerenveen niet bij de wedstrijdselectie zit. De spits moet zijn rentree uit gaan stellen.

Verweij verwacht sowieso wel dat Ajax-fans nog niet al te veel hoop hoeven hebben. "Ik denk dat ze dat sowieso over de interlandbreak heen gaan tillen", zo stelt de clubwatcher in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. De wedstrijden thuis tegen SC Heerenveen, thuis tegen Galatasaray en uit tegen FC Utrecht gaan dus voorbij aan de spits. 

