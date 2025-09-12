Aad de Mos bekritiseert Ajax: "Die hadden ze nooit mogen halen"

Aad de Mos denkt dat de terugkeer van Kasper Dolberg bij Ajax gaat uitlopen op een teleurstelling. De analist is niet overtuigd van de Deense spits.

De 27-jarige Dolberg maakte onlangs voor ongeveer tien miljoen euro de overstap van Anderlecht naar Ajax, maar De Mos is absoluut niet enthousiast over de terugkeer. "Hadden ze nooit mogen halen", oordeelt hij in Het Nieuwsblad. "Die jongen mist gif in zijn spel. Voor de Belgische competitie is hij misschien wel goed genoeg, maar internationaal komt hij tekort."

De Mos is vrij overtuigd van zijn mening. "Wedden dat zijn transfer naar Ajax uitdraait op een miskleun? Eerder deze week mocht hij niet eens invallen toen Denemarken met 0-3 ging winnen in Griekenland", merkt hij op. "En in de wedstrijd daarvoor was hij een uur lang onzichtbaar in een 0-0 tegen Schotland. Dat zegt toch ook iets. Tien miljoen (euro, red.) voor je beste speler is trouwens peanuts in het moderne voetbal."