Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dolberg vertelt over ziekte: "Ik heb een aantal lotgenoten"

Max
bron: ESPN
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg moest zijn leven vier jaar geleden drastisch aanpassen. De spits van Ajax kreeg destijds te horen dat hij suikerziekte heeft. 

Dolberg kan er prima mee leven en sporten, al vereiste het wel wat aanpassingen. "Sinds ik het weet, is mijn dagelijks leven wel op een paar punten veranderd. Ik moet bijvoorbeeld goed in de gaten houden wanneer ik eet. De timing is belangrijker voor mij, dan het misschien voor anderen is", legt hij uit aan ESPN. "Maar ik ben er nu aan gewend."

De Deense spits kwam er in november 2021 achter als speler van Nice. "We krijgen natuurlijk bloedtesten als professionele sporters. Daaruit bleek dat ik diabetes heb. Mijn oom heeft het ook en is ook een heel actief persoon. Hij was mijn diabetes-coach in de eerste maanden", vertelt de international.

De Ajacied is niet de enige topsporter met deze ziekte. "Toen ik het bekend maakte zocht een aantal collega's met diabetes contact. Niet alleen voetballers, ook uit andere sporten. Dat vond ik erg aardig. Het komt niet heel vaak voor, maar ik heb een aantal lotgenoten."

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws