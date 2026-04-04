Dolberg vertelt over ziekte: "Ik heb een aantal lotgenoten"
Kasper Dolberg moest zijn leven vier jaar geleden drastisch aanpassen. De spits van Ajax kreeg destijds te horen dat hij suikerziekte heeft.
Dolberg kan er prima mee leven en sporten, al vereiste het wel wat aanpassingen. "Sinds ik het weet, is mijn dagelijks leven wel op een paar punten veranderd. Ik moet bijvoorbeeld goed in de gaten houden wanneer ik eet. De timing is belangrijker voor mij, dan het misschien voor anderen is", legt hij uit aan ESPN. "Maar ik ben er nu aan gewend."
De Deense spits kwam er in november 2021 achter als speler van Nice. "We krijgen natuurlijk bloedtesten als professionele sporters. Daaruit bleek dat ik diabetes heb. Mijn oom heeft het ook en is ook een heel actief persoon. Hij was mijn diabetes-coach in de eerste maanden", vertelt de international.
De Ajacied is niet de enige topsporter met deze ziekte. "Toen ik het bekend maakte zocht een aantal collega's met diabetes contact. Niet alleen voetballers, ook uit andere sporten. Dat vond ik erg aardig. Het komt niet heel vaak voor, maar ik heb een aantal lotgenoten."
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"
Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."
Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."
Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente
Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"
Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"
MATCHDAY | Edvardsen in de basis; Gloukh op de bank bij Ajax
Hoefkens kijkt om zich heen: "Ajax had de zaken wél op orde"
Ramiz Zerrouki tegen Ajax: "Dat zou helemaal fantastisch zijn"
Dolberg vertelt over ziekte: "Ik heb een aantal lotgenoten"
'Maarten Paes ontsnapt dankzij SEG aan paspoortenkwestie'
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Garcia wijzigt meerdere plekken'
Kroes op de bres voor oud-Ajacied: "Ontzettend veel kritiek"
Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"
FC Barcelona-spelers naar Ajax? "Daar kan je vergif op innemen"