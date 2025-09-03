AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax

'Dolberg wees ook het grote geld in Saudi-Arabië af voor Ajax'

Sara
bron: Tipsbladet
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Volgens het Deense medium Tipsbladet kon Kasper Dolberg ook naar Saudi-Arabië verkassen, maar heeft hij afgezien van die optie. De 27-jarige spits koos voor een terugkeer bij Ajax. 

Eerder werd al bekend dat Dolberg een streep door een transfer naar Celtic zette omdat hij de voorkeur gaf aan een terugkeer bij Ajax. Tipsbladet schrijft nu ook dat de spits geen interesse had in nóg lucratievere aanbiedingen. 

"Hij heeft grote financiële aanbiedingen uit Saoedi-Arabië afgewezen, net zoals hij Celtic afwees ten gunste van wat hij het allerliefst wilde – namelijk terugkeren naar Ajax", schrijft het Deense medium. Het duurde even voordat beide clubs er uit kwamen, maar uiteindelijk werd de hand op tijd geschud. 

Ajax Kasper Dolberg
