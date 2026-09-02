Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
Kasper Dolberg heeft deze zomer serieus in de belangstelling gestaan van LOSC Lille. De Franse club sprak met de Deense spits en een overstap leek aanvankelijk kansrijk, maar plotseling bleef het stil. Uiteindelijk koos Lille voor Ayase Ueda.
Dat vertelt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad in de Deadline Day-liveshow van FC Afkicken. "Het ging net over Ueda, die is naar LOSC Lille gegaan, maar weet je wie daarvoor in beeld was: Kasper Dolberg", onthult hij.
Volgens Inan waren de gesprekken met Lille behoorlijk concreet. "Er is ook gesproken en het zag er ook allemaal heel goed uit. Van het ene op het andere moment hoorde hij niets meer."
Niet veel later werd duidelijk waarom. "Toen bleek Lille toch iets geïnteresseerder in een andere Eredivisie-spits en dat was Ayase Ueda. Lille was een van de clubs waar Dolberg wel heen wilde gaan."
Lille was niet de enige club die zich voor Dolberg meldde. Ook FC Midtjylland kwam eerder deze transferperiode in beeld.
"De andere was FC Midtjylland. Die zijn eerder in het transferwindow op de lijn gekomen, maar die konden financieel niet matchen wat hij wilde. Zodoende zit hij er nog altijd", besluit Inan.
Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
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