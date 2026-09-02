Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"

Kasper Dolberg heeft deze zomer serieus in de belangstelling gestaan van LOSC Lille. De Franse club sprak met de Deense spits en een overstap leek aanvankelijk kansrijk, maar plotseling bleef het stil. Uiteindelijk koos Lille voor Ayase Ueda.

Dat vertelt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad in de Deadline Day-liveshow van FC Afkicken. "Het ging net over Ueda, die is naar LOSC Lille gegaan, maar weet je wie daarvoor in beeld was: Kasper Dolberg", onthult hij.

Volgens Inan waren de gesprekken met Lille behoorlijk concreet. "Er is ook gesproken en het zag er ook allemaal heel goed uit. Van het ene op het andere moment hoorde hij niets meer."