Domper: 'Ajax-supporters definitief niet welkom in Frankrijk'

Ajax-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de Champions League. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Ook het bestuur van de Amsterdamse club reist niet af naar Frankrijk.

De autoriteiten in Marseille adviseerden eerder al om geen Ajax-fans toe te laten vanwege zorgen om de openbare orde en veiligheid. Ajax tekende nog bezwaar aan tegen het besluit, maar zonder resultaat. Het definitieve oordeel is dat er geen supporters van de Amsterdammers aanwezig mogen zijn.

Het is niet de eerste keer dat Ajax zonder steun vanaf de tribune tegenover Marseille staat. Twee jaar geleden, in de Europa League, won de Franse club met 4-3 en waren er eveneens geen uitfans welkom. Een jaar eerder mocht Feyenoord wél met supporters afreizen naar het Stade Vélodrome.

Olympique Marseille - Ajax wordt gespeeld op dinsdag 30 september en begint om 21:00 uur.