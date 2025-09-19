AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Domper: 'Ajax-supporters definitief niet welkom in Frankrijk'

Amber
bron: De Telegraaf
Het logo van Ajax op een vlag van supporters
Het logo van Ajax op een vlag van supporters Foto: © Pro Shots

Ajax-supporters zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de Champions League. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Ook het bestuur van de Amsterdamse club reist niet af naar Frankrijk.

De autoriteiten in Marseille adviseerden eerder al om geen Ajax-fans toe te laten vanwege zorgen om de openbare orde en veiligheid. Ajax tekende nog bezwaar aan tegen het besluit, maar zonder resultaat. Het definitieve oordeel is dat er geen supporters van de Amsterdammers aanwezig mogen zijn.

Het is niet de eerste keer dat Ajax zonder steun vanaf de tribune tegenover Marseille staat. Twee jaar geleden, in de Europa League, won de Franse club met 4-3 en waren er eveneens geen uitfans welkom. Een jaar eerder mocht Feyenoord wél met supporters afreizen naar het Stade Vélodrome.

Olympique Marseille - Ajax wordt gespeeld op dinsdag 30 september en begint om 21:00 uur.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen

Ajax-fans rekenen af met één speler na duel met Inter: 'Bizar dom'

0
John Heitinga

Heitinga clasht met journalist: "Jij bent op zoek naar drama"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd