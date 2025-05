Domper voor Ajax: middenvelder maanden aan de kant na operatie

Ajax zal het bij een deel van komend seizoen zonder Branco van den Boomen moeten doen. De middenvelder is geopereerd aan een beknelde zenuw in zijn rug en staat daardoor drie tot zes maanden buitenspel. Dat meldt De Telegraaf .

De 29-jarige Van den Boomen heeft al een tijd flink wat last van zijn rugblessure. In februari werd, vanwege de blessure van Jordan Henderson, een beroep op hem gedaan eerder dan medisch het plan was om terug te keren. "In het belang van Ajax koos hij voor een eerdere terugkeer en heeft hij doorgespeeld met klachten. Met vervelende gevolgen, want de blessure keerde hevig terug", schrijft clubwatcher Mike Verweij.

Van den Boomen is dinsdag geopereerd in Rotterdam en zal nu maanden moeten herstellen. Hij ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam.