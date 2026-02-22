Meldingen
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Domper voor Alfred Schreuder: Anderlecht gaat doorschakelen'

Amber
bron: Sacha Tavolieri
John Heitinga en Alfred Schreuder
John Heitinga en Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots

RSC Anderlecht is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Besnik Hasi, en die zoektocht kent opnieuw een opvallende wending. Nu de komst van Alfred Schreuder lastig blijkt, is er volgens berichten ook geïnformeerd naar Jacob Neestrup.

De Brusselaars richtten hun pijlen lange tijd op Schreuder, maar diens huidige werkgever Al-Diriyah werkt vooralsnog niet mee aan een vertrek. Eerder vielen ook andere opties weg, waaronder Thorsten Fink, Jon Dahl Tomasson en Paul Simonis, waardoor Anderlecht opnieuw moest doorschakelen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er inmiddels gesproken met Neestrup, momenteel trainer van FC Kopenhagen. De Deen maakte indruk met sterke Europese campagnes en het winnen van meerdere prijzen. Van vergevorderde onderhandelingen is echter nog geen sprake, al zou Anderlecht wel al naar de voorwaarden hebben geïnformeerd.

Een snelle doorbraak lijkt voorlopig onwaarschijnlijk, mede doordat Neestrup nog vastligt in Kopenhagen

