Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller

Basar Önal zal dit seizoen niet meer in actie komen voor NEC. Dat schrijft de Telegraaf woensdagmiddag over de sterkhouder van de club uit Nijmegen, een directe concurrent van Ajax in de strijd om plek 2 en 3 in de Eredivisie.

Önal raakte afgelopen zondag al vroeg geblesseerd in de bekerfinale tegen AZ (5-1). Er werd gevreesd voor een ernstige knieblessure. Volgens de Telegraaf is zijn kwetsuur minder ernstig dan gevreesd werd, maar zit het seizoen er wel op voor de vleugelaanvaller.

Dat betekent dat trainer Dick Schreuder de resterende wedstrijden tegen FC Twente, Telstar, FC Groningen en Go Ahead Eagles niet over de buitenspeler kan beschikken. Het duel in de Grolsch Veste wordt zaterdagavond om 21:00 uur gespeeld, waardoor Ajax komend weekend sowieso goede zaken kan doen.