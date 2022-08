Geschreven door Jessica Westdijk 31 aug 2022 om 19:08

Donderdag start de kaartverkoop voor de uitwedstrijd op Anfield, die gespeeld wordt op 13 september. Twee jaar terug speelde Ajax ook al op Anfield, maar waren er vanwege het coronavirus geen supporters welkom. Nu volgt dus een herkansing!

Er is op Anfield plaats voor 2.620 Ajacieden en een kaartje is te koop voor €59. Donderdagmiddag zijn als eerste de EU+ kaarthouders aan de beurt, dat zijn er 736. Zij kunnen dus zonder stress hun kaartje kopen. Spannender wordt het de dag daarna, vanaf vrijdagmiddag 14.00 zijn 4.553 EU-kaarthouders aan de beurt om een kaartje te kopen. Dat kan dus best spannend worden. Mochten de kaarten dan nog niet uitverkocht zijn, dan zijn vanaf zaterdag NL+ en NL uitkaarthouders aan de beurt, maandag gevolgd door seizoenkaarthouders zonder uitkaart.

Nog een paar dingen om rekening mee te houden: een paspoort is verplicht voor het reizen naar Engeland, met alleen een ID-kaart kom je het land niet in. Nog geen paspoort? Regel dat dus snel! Verder handig om te weten is dat je op 13 september tot 16.00 lokale tijd kunt omwisselen in Liverpool, de wedstrijd begint om 20.00. Houd hier dus rekening mee bij het plannen van je reis.