2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"

Joram
bron: Ajax
Donny van de Beek
Donny van de Beek Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek heeft in een gesprek met Ajax.nl een update gegeven over zijn revalidatie na zijn zware achillespeesblessure. De middenvelder van Girona laat weten dat zijn herstel de goede kant op gaat en dat hij binnen enkele weken weer op het trainingsveld verwacht te staan. Van de Beek kijkt daar zichtbaar naar uit.

"Je raakt positiever en het kriebelt echt weer om lekker te voetballen. Ik zit nu in de eindfase (van het herstel, red.), maar er is nog een kleine weg te gaan." Onlangs kreeg hij in Spanje bezoek van Klaas-Jan Huntelaar, met wie hij een hechte band heeft. "Hij kwam een aantal dagen hierheen. Als je in het buitenland woont, zie je elkaar niet heel veel. Het is mooi dat hij hier een aantal dagen was."

Daarnaast heeft Van de Beek ook veel contact met Daley Blind. "Het is fijn dat je iemand om je heen hebt met wie je kunt praten en kunt optrekken. Of we het ook over Ajax hebben? Zeker. Hij volgt de club nog en ik zelf ook. Het is soms wel lastig als je zelf moet spelen, maar je probeert af en toe nog wel te kijken", aldus Van de Beek. 

