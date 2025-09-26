Donny van de Beek minstens half jaar buitenspel door zware blessure

Donny van de Beek staat minimaal zes maanden aan de kant met een zware blessure. De middenvelder van Girona is donderdagavond in Amsterdam geopereerd, nadat hij afgelopen week zijn achillespees afscheurde.

De voormalig Ajacied maakte de afgelopen week zijn rentree in de basis bij Girona, maar die rentree kende dus een hele nare afloop. Van de Beek ging schreeuwend van pijn naar de grond en de vrees voor een zware blessure is dus werkelijkheid geworden. Een maandenlang revalidatieproject wacht nu op de oud-speler van Ajax.