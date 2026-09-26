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Ajax historie & oud-spelers

Donny van de Beek voor het eerst in 650 dagen weer trefzeker

Max
bron: Ajax1
Donny van de Beek
Donny van de Beek Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek heeft vrijdag weer een keer het net gevonden. De voormalig Ajacied was trefzeker in de 2-0 zege op Albacete. 

Van de Beek en Girona komen dit seizoen uit op het tweede niveau in Spanje en speelden vrijdag de zevende competitiewedstrijd van het seizoen. Het duel met hekkensluiter Albacete werd met 2-0 gewonnen, mede door een doelpunt van Van de Beek.

Voor de Nederlander was het een mooie opsteker. Het was 650 dagen geleden dat de voormalig Ajacied in een officiële wedstrijd het net wist te vinden. Dat deed hij op 14 december 2024 tegen Real Mallorca. 

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