Ajax historie & oud-spelers
Donny van de Beek wéér geblesseerd: oud-Ajacied schreeuwt het uit
Donny van de Beek schreeuwt het uit Foto: © BSR Agency
Donny van de Beek is dinsdag weer geblesseerd geraakt. De voormalig speler van Ajax ging na een halfuur spelen naar de grond met veel pijn in zijn linkerhamstring.
Van de Beek kwam vorig seizoen van Manchester United naar Girona, maar kwam door blessureleed nog weinig in actie voor de Spaanse club. Dinsdagavond ging het opnieuw mis tegen Athletic Club. Na een halfuur spelen ging de Nederlander plotseling schreeuwend naar de grond en greep hij naar zijn linkerhamstring.
Negentienvoudig international Van de Beek was pas net hersteld van een hielblessure, die hem ruim drie maanden aan de kant hield. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen voor Girona.
Laatste nieuws
Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"
Driessen schrikt na PSV - Ajax: "Ze riepen verschrikkelijke dingen"
Donny van de Beek wéér geblesseerd: oud-Ajacied schreeuwt het uit
Sneijder zet vraagtekens bij Ajacied: "Hij kan en wil dat niet"
Van Hanegem wijst naar Ajacied: "Doe nou gewoon allemaal normaal"
Driessen trapt op de rem: "Zo goed was hij nou ook weer niet"
Perez: "De moeilijkheidsfactor was hoger dan bij PSV - Ajax"
Waterreus hard: "Dan kunnen we een ding vergeten: Europese prijzen"
Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Meer nieuws
Voormalig Ajax-doelman en WK-held kondigt zijn voetbalpensioen aan
Eriksen reageert op Ajax-geruchten: "In Nederland maar één optie"
Ajax op de vingers getikt: "Het gaat mogelijk weer spelen"
Ajacied geniet: "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”
Frank van der Lende baalt van Ajax-speler: "Het is zo pijnlijk"
Sneijder laakt Ajax: "Je bent hem langzaam kapot aan het maken"
Aftrap PSV - Ajax werd zondag uitgesteld: "Dat is ongelooflijk"
Hugo Borst bekritiseert Ajax: "Jongetjes met groeistoornissen"
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"
Marco van Basten hard voor Ajacied: "Dit doet hij al twee jaar"
Ouder nieuws
Wim Kieft blikt terug op Ajax-tijd: "Dat vond ik echt vreselijk"
Bas Nijhuis over penalty Ajax: "Het is dan lastig om te zien"
Driessen onthult: "Kroes wilde hem dolgraag als hoofdtrainer"
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Hakim Ziyech krijgt advies van oud-Ajacied: "Het rommelt bij PSV"
Perez ziet opvallende titelkandidaat: "Ten opzichte van Ajax..."
Gloukh krijgt lof: "Waarom speelt die jongen niet altijd mee?"
KNVB maakt de scheidsrechter voor duel tegen NAC Breda bekend
John Heitinga geïrriteerd: "Ik ga deze vraag niet beantwoorden"
Heitinga reageert op kritiek: "Ik hoor jou ook af en toe..."
Video’s
Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"
Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"
Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"
René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"
Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"
Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi
0 reacties