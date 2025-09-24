Donny van de Beek wéér geblesseerd: oud-Ajacied schreeuwt het uit

Donny van de Beek is dinsdag weer geblesseerd geraakt. De voormalig speler van Ajax ging na een halfuur spelen naar de grond met veel pijn in zijn linkerhamstring.

Van de Beek kwam vorig seizoen van Manchester United naar Girona, maar kwam door blessureleed nog weinig in actie voor de Spaanse club. Dinsdagavond ging het opnieuw mis tegen Athletic Club. Na een halfuur spelen ging de Nederlander plotseling schreeuwend naar de grond en greep hij naar zijn linkerhamstring.

Negentienvoudig international Van de Beek was pas net hersteld van een hielblessure, die hem ruim drie maanden aan de kant hield. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen voor Girona.