Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Donny van de Beek wéér geblesseerd: oud-Ajacied schreeuwt het uit

Max
Donny van de Beek schreeuwt het uit
Donny van de Beek schreeuwt het uit Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek is dinsdag weer geblesseerd geraakt. De voormalig speler van Ajax ging na een halfuur spelen naar de grond met veel pijn in zijn linkerhamstring. 

Van de Beek kwam vorig seizoen van Manchester United naar Girona, maar kwam door blessureleed nog weinig in actie voor de Spaanse club. Dinsdagavond ging het opnieuw mis tegen Athletic Club. Na een halfuur spelen ging de Nederlander plotseling schreeuwend naar de grond en greep hij naar zijn linkerhamstring.

Negentienvoudig international Van de Beek was pas net hersteld van een hielblessure, die hem ruim drie maanden aan de kant hield. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen voor Girona. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"

0
Tim Krul

Voormalig Ajax-doelman en WK-held kondigt zijn voetbalpensioen aan

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Donny van de Beek
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd