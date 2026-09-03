"Door zijn komst is Berghuis bij Ajax weer helemaal opgeleefd"
Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Arie Haan heeft twee spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in het Elftal van de Week. Het gaat om Steven Berghuis en Davy Klaassen, die (opnieuw) de openingstreffer voor zijn rekening nam.
"Op het middenveld twijfelde ik tussen Julian Brandt en Davy Klaassen, allebei van Ajax", vertelt hij. "Klaassen krijgt de voorkeur, mede door zijn opnieuw waardevolle eerste goal. Brandt ken ik uit de Bundesliga. Die is nu al goed, maar kan nog veel beter", voorspelt Haan.
"Door de komst van een nieuwe trainer is Steven Berghuis, net als Klaassen, bij Ajax weer helemaal opgeleefd", vervolgt hij enthousiast. "Het was alweer een tijd geleden dat hij met twee assists en een doelpunt een stempel op een wedstrijd drukte. Dat is prettig", constateert Haan.
"Defensief is Ajax met zijn jonge verdedigers nog niet zo stabiel. Het inschatten van risico’s leer je met de tijd", besluit de 77-jarige rapporteur, die daarbij ongetwijfeld doelt op Aaron Bouwman. Haan kiest in zijn verdediging voor Dest, Schuurs, Schouten en Mauro Junior.
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