"Door zijn opleiding in de jeugd van Ajax heeft hij extra wapens"

Rio Hillen zet zijn loopbaan definitief voort bij NAC Breda , zo laat de club uit Brabant weten via de officiële kanalen. De Graafschap ontvangt een 'beperkte transfersom' voor de centrumverdediger, die in het verleden in de jeugdopleidingen van Ajax en AZ speelde.

“Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging bij NAC”, vertelt Hillen op de website van zijn nieuwe werkgever. De linkspoot heeft een contract voor vier jaar getekend. “Dit is een hele mooie stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om voor deze mooie club te spelen en mijzelf verder te ontwikkelen. Ik wil alles geven voor NAC en hoop dat we samen met de supporters mooie dingen kunnen bereiken", vervolgt hij vastberaden.

Ook technisch directeur Peter Maas is enthousiast. “Met Rio halen we een veelzijdige en voetballende verdediger binnen, die in het hele linkerblok van de verdediging kan opereren", legt hij uit. "Door zijn opleiding in de jeugd van AZ en Ajax heeft hij aan de bal logischerwijs extra wapens. Door hem langdurig vast te leggen kan hij groeien in de selectie de komende seizoenen. Hij is fysiek ook een atleet in wording", besluit Maas.