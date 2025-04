'Doorverkooppercentage op ex-Ajacied levert mogelijk miljoenen op'

Ajax kan flink cashen als Mohammed Kudus een megatransfer naar Al Nassr maakt. De ex-Ajacied staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Saudische club, die volgens transferexpert Ben Jacobs bereid is honderd miljoen euro te bieden voor de Ghanees.

Kudus werd in de zomer van 43 miljoen verkocht aan West Ham en beleefde een sterk eerste seizoen. In zijn tweede jaar in Londen gaat het moeizamer: drie goals en twee assists in 27 Premier League-duels. Toch blijft de belangstelling groot. Al Nassr ziet in Kudus een van de belangrijkste kandidaten om de aanval te versterken en deed eerder al vergeefs een bod op Kaoru Mitoma.

De Saudi’s willen de deal nu opnieuw proberen te forceren, ondanks dat Kudus een transferclausule van 140 miljoen euro heeft voor clubs uit Saudi-Arabië. West Ham lijkt echter bereid voor minder zaken te doen. Bij een transfer betekent dat voor Ajax hoe dan ook een welkome meevaller.

De Amsterdammers hebben bij zijn overstap naar West Ham een doorverkoop-percentage van tien procent bovenop de winst bedongen en kan daarmee 5,7 miljoen euro opstrijken als de deal doorgaat.