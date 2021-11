Geschreven door Idse Geurts 04 nov 2021 om 11:11

De dopingschorsing van Andre Onana is voorbij. De doelman mag vanaf vandaag (4 november) weer in actie komen voor Ajax. Ook mag Onana weer spelen voor de nationale ploeg van Kameroen. Vorig jaar oktober testte Onana positief bij een dopingcontrole. Daarvoor werd de doelman in eerste instantie voor twaalf maanden geschorst. Ajax ging echter in hoger beroep, waarna de schorsing werd teruggebracht naar negen maanden.

Toch is het niet zeker of Onana ooit nog een wedstrijd voor Ajax zal keepen. Erik ten Hag heeft duidelijk gemaakt dat Remko Pasveer zijn eerste doelman blijft. Pasveer steekt de laatste wedstrijden immers in goede vorm. Daarnaast weigert Onana zijn aflopende contract te verlengen. Marc Overmars liet al weten dat de rol van Onana bij Ajax was uitgespeeld. Echter, door de langdurige blessure van Maarten Stekelenburg, is Onana weer bij de selectie gehaald.

Onana zou dus in theorie dit weekend zijn rentree kunnen maken. De kans dat dit gebeurt is echter vrij klein.