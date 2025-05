Drama voor De Ligt: United-verdediger raakt opnieuw geblesseerd

Matthijs de Ligt stond zondag weer aan de aftrap bij Manchester United, maar zijn rentree in de basiself liep uit op een teleurstelling. In het uitduel tegen Brentford moest de Nederlandse verdediger al na ruim een halfuur spelen het veld geblesseerd verlaten.

De 24-jarige De Ligt, die deze week de groepstraining hervatte, kreeg het vertrouwen van coach Rúben Amorim. Zijn wedstrijd eindigde echter voortijdig in de 33ste minuut, toen hij na een duel met Yoane Wissa naar de grond ging. De Ligt greep meteen naar zijn knie en gaf aan dat hij verzorging nodig had.

Terwijl De Ligt nog op het veld zat, trok Brentford zich niets aan van de blessure en zette de aanval voort. Kevin Schade kopte de thuisploeg naar een 2-1 voorsprong, terwijl de verdediger van United hulpeloos op de grasmat achterbleef. De medische staf probeerde hem nog op de been te helpen, maar dat mocht niet baten: strompelend en met ondersteuning verliet De Ligt het veld.

Harry Maguire, die eerder in de week uitblonk in het Europa League-duel tegen Athletic Club, kwam als vervanger binnen de lijnen.

De ernst van de blessure is nog niet bekend, maar bij Viaplay klonk het commentaar weinig hoopvol. "Je hoopt dat het meevalt, maar dit valt niet mee," aldus Leo Driessen. "Zijn knie kreeg een opdoffer. Misschien is de knie verdraaid of kreeg De Ligt een tik. Het is in ieder geval niet goed."