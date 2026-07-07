'Drama voor oud-Ajacied Henderson: WK voorbij na ongelukkige val'

Het WK zit er voortijdig op voor Jordan Henderson. Volgens The Athletic heeft de 36-jarige middenvelder een operatie aan zijn pols nodig na een ongelukkige val en is hij daardoor niet meer inzetbaar voor Engeland tijdens de rest van het toernooi.

Het incident vond plaats direct na de achtste finale tegen Mexico, die Engeland met 3-2 wist te winnen. Tijdens de feestvreugde na het laatste fluitsignaal viel Henderson over de reclameborden langs het veld. De voormalig Ajacied moest vervolgens per brancard worden afgevoerd, terwijl hij een zuurstofmasker droeg. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Bondscoach Thomas Tuchel liet na afloop al weten zich grote zorgen te maken over de situatie van de routinier. Henderson reisde daardoor ook niet met de selectie mee naar het trainingskamp van Engeland in Kansas City. Volgens The Athletic heeft het medische onderzoek inmiddels uitgewezen dat een operatie noodzakelijk is, waardoor zijn WK ten einde is.