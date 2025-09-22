Drama voor Ruben van Bommel na PSV-Ajax: "Dit is een harde klap"

PSV kan dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op Ruben van Bommel. De 21-jarige vleugelaanvaller heeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Ajax een zware knieblessure opgelopen, zo laat de club uit Eindhoven weten via de officiële kanalen.

"Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", vertelt Van Bommel op het clubkanaal. "Dit is een harde klap, ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV. Maar de knop gaat snel om. Ik ga er alles aan doen om op de best mogelijke manier terug te keren op het veld en in de tussentijd blijf ik het team op de achtergrond supporten."

Van Bommel maakte afgelopen zomer voor ongeveer zestien miljoen euro de overstap van AZ naar PSV. In acht wedstrijden scoorde hij vier doelpunten. Eerder dit seizoen raakte PSV Alassane Pléa al kwijt door een zware blessure.