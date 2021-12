Geschreven door Idse Geurts 16 dec 2021 om 10:12

Ajax won woensdagavond op zakelijke wijze het bekerduel tegen BVV Barendrecht. Een 4-0 overwinning was genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Toch was de overwinning voor sommige spelers niet de meest speciale gebeurtenis van de avond. Youri Regeer, Amourricho van Axel Dongen en Kristian Hlynsson mochten immers hun debuut in de hoofdmacht maken. Regeer mocht na de rust al invallen voor Lisandro Martínez, terwijl Van Axel Dongen en Hlynsson voor het laatste kwartier het veld opkwamen. Zeker Hlynsson zal zijn debuut niet vergeten. Hij maakte vanaf de penaltystip de 4-0.

Achteraf stond Youri Regeer voor de camera’s van ESPN. Het talent was tevreden over zijn debuut. “Het ging wel redelijk, vond ik. Het is altijd even wennen als je er in de rust in komt, maar ik denk dat ik het prima heb ingevuld”, stelde Regeer.

Ook Van Axel Dongen mocht nog zijn zegje doen voor de camera’s van Ajax TV. “Het is een heel mooi gevoel natuurlijk. Het is iets waar je bijna negen jaar lang naartoe hebt gewerkt. Dan is het mooi dat die droom vandaag eindelijk uitkwam”, laat de jonge aanvaller weten.

Hopelijk blijven deze jongens hun sterke ontwikkeling doorzetten en zien we ze binnenkort vaker schitteren in de Johan Cruijff ArenA.