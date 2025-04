Drie Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege in Tilburg

Het Algemeen Dagblad zag Ahmetcan Kaplan weer een goede indruk maken in Tilburg. De Turkse centrumverdediger is dit seizoen niet zeker van een basisplek, maar liet zondag weer wat van zijn kwaliteiten zien. ESPN vond ook Anton Gaaei een goede wedstrijd spelen.

De grootste uitblinker aan de kant van Ajax was uiteraard Wout Weghorst. De spits kwam in de tweede helft in de ploeg en zorgde voor de winnende treffer. Weghorst is opgenomen in het elftal van ESPN, het Algemeen Dagblad én Voetbal International.