'Drie Ajacieden staan deze winter voor een vertrek bij Ajax'

Voor McConnell en Fitz-Jim geldt dat de kans op speeltijd in de komende maanden klein is. Volgens het Algemeen Dagblad is zelfs niet uitgesloten dat Ajax en Liverpool besluiten om de huurperiode van McConnell in januari te beëindigen, omdat hij weinig uitzicht heeft op minuten.

Fitz-Jim behoort eveneens tot de groep spelers die Ajax in de winterstop wil verkopen. Zijn contract loopt tot 2027, maar gesprekken over een verlenging liepen vast. Daarom hoopt Ajax nu een transfersom voor hem te kunnen ontvangen én ruimte te maken voor nieuwe spelers.

Ook Taylor, die al sinds het voorjaar nadenkt over een vertrek, mag van de clubleiding vertrekken. Ajax is daarbij niet van plan om een vervanger aan te trekken: de club wil juist meer kansen creëren voor jonge talenten als Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida. Volgens het AD staan Mokio en Steur momenteel bovendien niet te springen om hun contract te verlengen.