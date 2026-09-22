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Drie Ajacieden verkozen: "De beste speler van de eredivisie"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Ajax viert een doelpunt van Julian Brandt
Ajax viert een doelpunt van Julian Brandt Foto: © Pro Shots

De eredivisie ligt drie weken stil en dus wordt de balans opgemaakt. Volgens de verslaggevers van het Algemeen Dagblad horen Youri Baas, Julian Brandt en Tolu bij de eerste beste elf van de competitie tot nu toe.

Julian Brandt wordt door alle vijf de verslaggevers genoemd als een van de uitblinkers. "De beste speler van de eredivisie, met afstand. Het mooie aan Brandt is vooral zijn zuivere schot, met links en rechts. Hij brengt het genot van het afstandschot naar de mensen. Voor hem geldt dat hij mag mikken op 20 doelpunten dit seizoen", aldus Maarten Wijffels.

In de spits is Ajax-aanwinst Tolu Arokodare een populaire naam met vier uitverkiezingen. "De grote vriendelijke reus van Ajax, wat een feest dat hij in onze competitie speelt. Hij is zo’n type spits waar alle Nederlandse verdedigers moeite mee hebben. Fysiek sterk, maar ook handig in de doelmond, wat ook bleek in de topper tegen PSV", zijn de verslaggevers het met elkaar eens. Centraal achterin zijn acht verschillende spelers geselecteerd. Youri Baas en PSV'er Lutsharel Geertruida worden twee keer genoemd.

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