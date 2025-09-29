Drie Ajax-spelers in Elftal van de Week: "Heitinga de tijd geven"

Ajax won zaterdagmiddag in eigen huis met 2-1 van NAC Breda en Joris Mathijsen heeft maar liefst drie spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn Elftal van de Week op de website van de Telegraaf . Het gaat om Josip Sutalo, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh.

"Ajax had het heel moeilijk tegen NAC", blikt Mathijsen terug. "In de Arena speelde Josip Sutalo toch een heel degelijke wedstrijd. Het is een teken aan de wand dat hij opviel. Hij ging vijf keer een duel aan en kwam steeds als winnaar uit de bus. Hij zette twee keer een tackle in. In beide gevallen veroverde hij de bal. Hij leverde dus prima statistieken af", legt de voormalig profvoetballer uit.

"Kenneth Taylor is alweer een paar seizoenen een van de dragende krachten van Ajax", vervolgt hij. "Met zijn goal tegen NAC toonde hij weer zijn waarde. Daardoor liep Ajax geen schade op in een fase dat het nog zoekende is. Ajax valt tegen, maar blijft dankzij een speler als Taylor wel winnen. Je hoort dat het allemaal niet ’des Ajax’ is. Maar was het dat vorig jaar dan wel? Je moet de trainer de tijd geven. Dankzij Taylor krijgt Heitinga tijd", aldus Mathijsen.

"Ook Oscar Gloukh scoorde. Hij maakte een belangrijke treffer voor Ajax in de wedstrijd tegen NAC. Het is te vroeg om nu al een oordeel over hem te vellen, al deden sommigen dat wel door hem al snel als een miskoop te bestempelen", constateert hij. "Je moet hem eerst een wedstrijd of twintig de kans geven om zich te manifesteren. Hij moet nog acclimatiseren. In de fase dat hij nog moet wennen, scoorde hij eerst tegen PSV en nu weer tegen NAC. In mijn ogen is Gloukh al goed en kan alleen nog maar beter worden", besluit Mathijsen.