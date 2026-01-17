'Drie Eredivisionisten willen Edvardsen, Ajax houdt deur dicht'

De belangstelling voor Oliver Edvardsen begint toe te nemen. FC Utrecht, FC Groningen en Go Ahead Eagles hebben bij Ajax geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de Noorse aanvaller, meldt VoetbalPrimeur . Vanuit Amsterdam kregen de clubs te horen dat Edvardsen momenteel niet verhuurd mag worden.

De 26-jarige aanvaller speelt dit seizoen een bescheiden rol bij Ajax. In de Eredivisie kwam hij tot elf optredens, goed voor in totaal 514 speelminuten. Eerder liet Edvardsen bij ESPN al weten open te staan voor een vertrek, omdat hij te weinig aan spelen toekomt. "Ajax staat ervoor open, dus die mogelijkheid is er. We hebben contact met een paar clubs, maar ik wil daar niet te veel over zeggen. Of het tijdelijk of definitief wordt, hangt af van het plan dat een club met mij heeft."

Onder de geïnteresseerden bevindt zich ook Go Ahead Eagles, waar Edvardsen eerder speelde. De club uit Deventer heeft, net als FC Utrecht en FC Groningen, geïnformeerd naar een huurconstructie. Voor Ajax is verhuur op dit moment echter geen optie. De Amsterdammers kijken zelf ook naar versterking in de aanval, maar willen pas doorpakken als er ruimte ontstaat binnen de selectie.

Edvardsen maakte vorig jaar voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax. In Amsterdam wist hij nog niet echt te overtuigen: in 28 officiële wedstrijden kwam hij tot vier doelpunten en twee assists. De Noor ligt nog vast tot de zomer van 2028.