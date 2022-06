Geschreven door Redactie 17 jun 2022 om 18:06

Tijdens de zomerstop moeten Ajacieden afkicken van de wekelijkse potjes voetbal en is het in de gaten houden van de transfermarkt de hoogste vorm van opwinding. Maar dat heb je in een half uurtje ook allemaal wel gezien. Steeds meer voetbalfans nemen een stapeltje boeken mee op vakantie om toch in de sferen van hun club te blijven. Zeker over Ajax is veel geschreven. We lichten er drie heerlijke boeken uit.

Jongensdromen – Willem Vissers



Met Jongensdromen reis je even terug naar dat wonderlijke seizoen 2018-2019, toen Ajax deed wat we onze club het liefst zien doen: de voetbalwereld betoveren met wonderschoon voetbal van veelal eigenkweek-spelers. Als er iemand is die dit vol gevoel voor poëzie op kan schrijven, is het Volkskrant-journalist Willem Vissers. We zien het wekelijkls als we de krantenberichten tot ons nemen: meestal zijn de beschrijvingen van Vissers het meest bloemrijk. Op die toon zet hij nog eens uiteen hoe Frenkie, Lasse, Hakim en al die andere jongens de mannen van menig voetbalreus te kijk zetten. Je hebt het allemaal al duizend keer op YouTube teruggekeken: het tikitaka-gifje dat in Turijn werd gemaakt en de emotionele ode van de Britse sportpers op Oh my goal. Maar in dit boek lees je ook veel dingen die je alweer vergeten was.

Tussen Godenzonen – Auke Kok



Heel ontspannend om te lezen is Tussen Godenzonen van historicus en (sport)schrijver Auke Kok die ook verantwoordelijk was voor de biografie van Johan Cruijff. Een jaar lang was hij de ultieme vlieg aan de wand bij Ajax en schreef op wat hij meemaakte. De Fluwelen Revolutie, het derde kampioenschap onder Frank de Boer en gesprekjes met spelers die alweer een beetje vergeten zijn, zoals Derk Boerrigter. Het is even grappig als interessant om het allemaal nog eens na te lezen en zo nu en dan op te zoeken wat er van de spelers uit dat seizoen geworden is.

Vak 127 – Menno Pot



Menno Pot is popjournalist, schrijft columns over Ajax in Het Parool en presenteert de Branie-podcast. Hij en zijn drie vrienden gaan al sinds hun jeugd naar de Meer en de Johan Cruijff ArenA, en in Vak 127 beschrijft Pot (deels fictief) hoe dat er in al die jaren aan toe ging: soms triest, vaak hilarisch dan wel tragikomisch. Het boek leest als een trein en je hoopt dat er een vervolg komt op de avonturen van Daan, JJ, Meijer en Neus.