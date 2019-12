Geschreven door Jordi Smit 17 dec 2019 om 09:12

© Proshots

Erik ten Hag, Hakim Ziyech en het volledige team van Ajax vielen maandagavond in de prijzen tijdens het Sportgala van Amsterdam 2019. Amsterdam verkoos de Ajacieden achtereenvolgens tot Coach van het Jaar, Sportman van het Jaar en Sportploeg van het Jaar.

Hoewel Ajax met Ten Hag, Ziyech, De Ligt en het eerste elftal een belangrijke bijdrage leverde aan de genomineerden, waren uitsluitend Ten Hag en Overmars maandagavond aanwezig. De club gaf aan dat Ziyech tussen het drukke programma door rust kreeg, terwijl De Ligt net een wedstrijd met zijn nieuwe club Juventus achter de rug had. Desondanks hadden de Ajax-coach en Technisch Directeur de moeite genomen om bij het Sportgala van Amsterdam aanwezig te zijn.

Coach van het Jaar

Dat deden ze niet geheel onverdienstelijk, want Ajax viel gedurende het gala flink in de prijzen. Zo was het allereerst Ten Hag die zijn prijs op mocht halen als Coach van het Jaar. “Hoe het is dat ik nu zelf in het zonnetje sta? Ik laat dat liever aan mijn spelers over”, zei hij op het podium. “Natuurlijk lever je als coach een belangrijke bijdrage, maar uiteindelijk zijn het de spelers die het op het veld moeten uitvoeren. Dat hebben ze gedaan, waardoor we Amsterdam trots hebben gemaakt. Het was geweldig om van de zomer op het Museumplein te staan. Dat zijn momenten die je niet snel meer vergeet.”

Sportman van het Jaar

Zoals gezegd was Ziyech maandagavond niet aanwezig om zijn mogelijke prijs in ontvangst te nemen. Niet alleen Ziyech was genomineerd voor de prestigieuze prijs, ook De Ligt stond op het lijstje om als winnaar uit de bus te komen. Uiteindelijk was het de creatieveling die de winnaar was. “Ziyech vergelijk ik altijd met een kunstenaar”, vertelde Ten Hag, die deze keer op het podium stond om de prijs van Ziyech in ontvangst te nemen. “Hoe hij de bal raakt, hoe hij spelers vrij voor het doel zet: het is prachtig om te zien. Dat soort spelers heb je in je team nodig om andere weer beter te laten voetballen. Hij heeft de prijs dan ook meer dan verdiend.”

Sportploeg van het Jaar

De laatste uitreiking ging naar het beste sportteam van 2019. Voor de bekendmaking vroeg de presentator aan Overmars hoe graag hij de prijs wilde winnen. De directeur van Ajax was daar vrij duidelijk in. “Ik schaam me vanavond af en toe dat wij zoveel prijzen in ontvangst mogen nemen, want voetbal krijgt al zoveel aandacht. Dus ik hoop bij deze dat een andere ploeg mag winnen.” Ondanks de oproep mocht deze keer Overmars op het podium komen om de derde en laatste prijs aan te pakken. “Natuurlijk zijn wij trots dat we zoveel prijzen winnen”, ging hij daar verder. “We hebben het dus verdiend.”