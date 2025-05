Drie trainers genoemd voor Ajax: "Kroes overweegt hem, maar..."

Ajax is nog altijd bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. De Amsterdammers hoopten in eerste instantie op de komst van Erik ten Hag, maar die heeft gekozen voor Bayer Leverkusen. Een andere naam op het lijstje is die van Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis, weet ook Ajax-watcher Johan Inan.

"Daarover zijn beide partijen minder stellig", zegt Inan bij de AD Voetbalpodcast. "In de zin van: hij mag zijn contract weliswaar verlengd hebben, maar of je nou bij de directie van Ajax navraag doet of bij Go Ahead: een streep met dikke viltstift door de naam van Simonis zetten ze nog niet. Zeg ik dat hij de nieuwe trainer van Ajax wordt? Nee, maar ik streep hem ook nog niet door. Het hangt ervan af hoe de zoektocht verder verloopt."

Is Ron Jans ook een optie? "Die optie is minder slecht dan andere namen die ik voorbij heb horen komen. Keizer wordt ook genoemd. Dat is niet uit de lucht gegrepen. Kroes overweegt hem, maar gezien zijn eerdere periode en waar hij de voorbije jaren heeft gezeten, zou ik zeggen: ga eerder voor een type Jans. Dat is ook iemand die zich niet gek laat maken door de slangenkuil die Ajax kan zijn", aldus clubwatcher Johan Inan.