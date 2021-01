Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 14:01

Met twee topwedstrijden tegelijk gaan er zondag sowieso teams punten verspelen. Daarom zullen alle trainers hun beste elf voor willen opstellen, maar Erik ten Hag heeft tot nu toe drie twijfelgevallen voor het duel met AZ.

Mohammed Kudus is nog altijd niet fit genoeg om bij de wedstrijdselectie te zitten. De Ghanees viel uit met problemen aan de knie in het Champions League duel tegen Liverpool. Aan het begin van de maand leek het voor de aanvallende middenvelder een rooskleurige maand te worden, maar dat werd het niet. In de eerste wedstrijd tegen PSV kreeg hij nog twaalf minuten van Erik ten Hag, maar alle vijf wedstrijden daarna moest hij wegens een terugval voor zich bij laten gaan. Donderdagavond na afloop werd Ten Hag door ESPN-journalist Twan van Peperstraten gevraagd of Kudus er zondag bij kan zijn. “Deze vraag komt vaak terug. Ik moet eigenlijk ook elke keer hetzelfde antwoord geven. Hij is op het moment druk bezig en werkt keihard, maar met de blessure die hij heeft kunnen wij geen risico’s nemen,” aldus Ten Hag.

Tijdens de wedstrijd van donderdagavond zag de trainer ook twee basisspelers geblesseerd uitvallen. Nico Tagliafico en Jurrien Timber verlieten de wedstrijd uit voorzorg, maar of zij de wedstrijd van zondag halen is altijd nog een vraag.

Timber komt net terug van een blessure en krijgt door een strijd tussen Perr Schuurs en hem veel speelminuten. Tegen Twente was de wedstrijd weer de eerste keer in Ajax1 na een tijd afwezigheid. De centrale verdediger moest toen door krampaanvallen de wedstrijd verlaten. Donderdagavond was het geen kramp, maar ging de icepack op de bank gelijk onder zijn rechter hamstring. De verdediger komt steeds dichter bij de volledige negentig minuten, of wordt hij toch weer tegengehouden door een blessure?

En dan Tagliafico, de Argentijnse krijger die nooit een wedstrijd verlaat zonder een schram te hebben opgelopen. Donderdagavond was het ook weer raak. Na een botsing had de linksback een reusachtige bult onder het oog. Dat ontnam hem veel zicht, waardoor hij noodgedwongen het veld moest verlaten. Ook hij is een twijfelgeval.