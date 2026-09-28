Drie verdachten krijgen geen straf na gevecht na Vitesse - Ajax

Drie mannen worden schuldig bevonden voor openlijke geweldpleging na afloop van de editie van Vitesse - Ajax in 2024, maar krijgen geen straf. Dat meldt Omroep Gelderland.

Het incident vond plaats in mei 2024, toen Ajax op bezoek kwam bij Vitesse. Een 33-jarige man uit IJmuiden, een 31-jarige man uit Zandvoort en een 36-jarige man uit Haarlem waren uitgenodigd om de wedstrijd te bekijken en gingen na afloop met een groep van zeven personen naar een kroeg in de Arnhemse binnenstad. Daar kreeg de Zandvoortse man uit het niets twee vuistslagen van Vitesse-supporter. De sfeer sloeg om toen steeds meer supporters van Vitesse zich agressief tot de kleinere groep richtten. De officier van dienst van de politie verklaarde dat hij ter plaatse alleen veel gele shirtjes zag, geen zichtbare Ajax-aanhangers, zo klinkt het.