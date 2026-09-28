Drie verdachten krijgen geen straf na gevecht na Vitesse - Ajax
Drie mannen worden schuldig bevonden voor openlijke geweldpleging na afloop van de editie van Vitesse - Ajax in 2024, maar krijgen geen straf. Dat meldt Omroep Gelderland.
Het incident vond plaats in mei 2024, toen Ajax op bezoek kwam bij Vitesse. Een 33-jarige man uit IJmuiden, een 31-jarige man uit Zandvoort en een 36-jarige man uit Haarlem waren uitgenodigd om de wedstrijd te bekijken en gingen na afloop met een groep van zeven personen naar een kroeg in de Arnhemse binnenstad.
Daar kreeg de Zandvoortse man uit het niets twee vuistslagen van Vitesse-supporter. De sfeer sloeg om toen steeds meer supporters van Vitesse zich agressief tot de kleinere groep richtten. De officier van dienst van de politie verklaarde dat hij ter plaatse alleen veel gele shirtjes zag, geen zichtbare Ajax-aanhangers, zo klinkt het.
Beide groepen werden handtastelijk. De mannen uit IJmuiden en uit Zandvoort schopten beiden ook tegen het hoofd van een persoon. Zij maakten zich daarmee volgens de rechtbank schuldig aan openbare geweldpleging en aan een poging tot zware mishandeling.
Toch krijgen de mannen hier geen straf voor opgelegd. De rechtbank vindt namelijk dat de mannen zich mochten verdedigen tegen het geweld van de grotere groep Vitesse-supporters, die uit het niets het geweld begonnen. De zeven probeerden veelvuldig weg te komen, maar werden achtervolgd door de grote groep Vitessen-supporters.
De rechtbank vindt wel dat het kopschoppen te ver ging, maar de mannen kunnen een beroep doen op noodweerexces. Door de angst en paniek van het moment konden ze niet nadenken over hun handelen en de gevolgen daarvan. De rechtbank ontslaat de mannen daarom van alle rechtsvervolging.
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