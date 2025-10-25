Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Driesen haalt uit: "Internationaal brokkelt status Ajax snel af"

Noah
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Screenshot Vandaag Inside

Valentijn Driessen heeft afgelopen dinsdag genoten van PSV, waar het niet dat Ajax de euforie voor het Nederlands voetbal moest verpesten. Dat schrijft hij in De Telegraaf.

"De galavoorstelling in Eindhoven is goed voor het aanzien van de Eredivisie", begint Driessen. "Treurig dat Ajax de gewonnen goodwill een dag later weer weet te verknallen en de uitstraling een knauw geeft met een wanprestatie, verhevigd door het wangedrag van Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Londen."

"Internationaal brokkelt de status van het ooit zo grote Ajax heel snel af. De huidige beleidsbepalers zijn erin geslaagd de naam van de altijd zo trotse vaandeldrager van het Nederlandse clubvoetbal te grabbel te gooien. Na drie duels en de laatste plaats in de Champions League is Ajax het lachertje van Europa", vervolgt de columnist.

De journalist sluit zijn column wel af met lovende woorden voor PSV en Peter Bosz. "Gedwongen door uitgaande transfers en blessures ontwikkelt trainer Peter Bosz een nieuw PSV. Jerdy Schouten als centrale verdediger was voor de hand liggend, maar Mauro Junior als de nieuwe nummer 6… Of het offensieve koppel Guus Til en Ismael Saibari… Het blijft iedere keer weer knap dat Bosz zichzelf en zijn teams opnieuw weet uit te vinden."

