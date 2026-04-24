2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Driessen acht Ajax kansloos in strijd om Parrott: "Waarom zou hij?"

Thomas
bron: Kick Off
Troy Parrott
Troy Parrott Foto: © BSR Agency

De kans dat Ajax zich deze zomer versterkt met Troy Parrott lijkt bijzonder klein. De spits van AZ Alkmaar maakt indruk met zijn cijfers en staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs, maar een overstap naar Amsterdam lijkt volgens kenners niet realistisch.

Onder meer Valentijn Driessen rekent al af met de geruchten. "Dat wordt een no-go. Hij is te duur en ik denk dat hij dolgraag terug wil naar Engeland, dat hij in de Premier League wil voetballen. Veel meer geld verdienen en ook veel meer aanzien", stelt hij in Kick-off. Volgens de journalist is de aantrekkingskracht van het thuisland simpelweg te groot voor de Ierse spits.

Daarnaast wijst Driessen op de logische vervolgstap voor Parrott. "Hij komt van het eiland, dan is het veel mooier om daar bij een heel mooie club te tekenen. Ik denk dat hij daar zo onderdak kan vinden. Waarom zou hij in een onzeker avontuur bij Ajax stappen als je dadelijk bij een club als Aston Villa terecht kan?" 

Ook Marcel van der Kraan deelt die visie en ziet weinig kans voor Ajax. "Al deze jongens zoeken uiteindelijk de erkenning in Engeland. Het is leuk hier, maar uiteindelijk zoeken ze toch bevestiging in eigen land", klinkt het. Parrott, die nog tot 2029 vastligt bij AZ, beleeft een ijzersterk seizoen met dertig doelpunten en elf assists in 45 officiële wedstrijden.

