Driessen adviseert Ajax haast te maken: "Dan moet je handelen"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Volgens Mike Verweij heeft FC Groningen nog altijd geen concreet bod ontvangen voor Stije Resink. De middenvelder zou zeer serieus in de belangstelling staan van de Portugese club.

Volgens Verweij is vrijdagmiddag nog altijd geen concreet bod binnengekomen bij FC Groningen. "Het kan dus ook een spel zijn van zaakwaarnemer of club om Ajax, PSV en Feyenoord even in de gordijnen te jagen en ervoor te zorgen dat ze gaan handelen", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Mourinho heeft hem wel gebeld, schijnt het."

Resink zou komende zomer voor een vast bedrag van zes miljoen euro opgepikt kunnen worden, al wordt dat ontkend door FC Groningen. "Maar deze week is verzekerd dat er wél degelijk een clausule voor na dit seizoen is van zes miljoen euro voor Resink", benadrukt Verweij. "Dus ik denk dat als je nu zeven miljoen biedt, Groningen dat - een miljoen voor vier maanden extra - bijna niet kan weigeren."

Valentijn Driessen heeft een duidelijk advies voor Ajax, die ook geïnteresseerd zou zijn in Resink. "Ajax heeft toch een zes nodig? Nou, als dat dan de ideale man is, dan moet je handelen", aldus de journalist. "Misschien dat Jordi (Cruijff, red.) even kan bellen naar Groningen." Verweij denkt dat Ajax deze winter niet kan halen. "Alleen dat geld is er volgens mij in Amsterdam niet en ik denk dat ze wachten tot komende zomer. Maar dan kun je te laat zijn."

