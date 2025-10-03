Driessen adviseert Ajax: "Je hoeft geen goede trainer te zijn"

Ajax wil de technische staf versterken met Thomas Duivenvoorden, maar niet iedereen is overtuigd van die keuze. Valentijn Driessen stelt in de voetbalpodcast van De Telegraaf dat Ajax beter zou kunnen inzetten op een naam met meer uitstraling en ervaring, zoals Wesley Sneijder. Volgens de journalist ontbreekt het momenteel aan echte iconen binnen de club, zowel op als rond het veld.

"Zou het niet handiger zijn om Sneijder bij het eerste elftal te zetten in plaats van Duivenvoorden?", zegt Driessen. Pim Sedee werpt tegen dat Sneijder nog geen trainerservaring heeft in het betaald voetbal. "Misschien is het wel een hele slechte trainer." Driessen pareert dat direct: "Je hoeft geen goede trainer te zijn. Als hij als tweede trainer andere jongens beter maakt..."

Volgens Driessen zouden de jonge spelers van Ajax meer opkijken tegen legendarische oud-spelers dan tegen beleidsmensen. "Denk je dat al die jeugdspelers op de Toekomst denken: even horen wat Alex Kroes en Marijn Beuker ervan vinden?" Grote namen zouden volgens hem meer impact hebben: "Als daar Frank Rijkaard of Marco van Basten zouden zitten, denk je niet dat dat veel meer aantrekkingskracht heeft?"

Over Rijkaard, die al jaren niets meer doet in het voetbal, is Driessen stellig. "Rijkaard wil er niks meer mee te maken hebben, dat begrijp ik heel goed", zegt hij. "Hij is een icoon." Volgens Driessen is het gebrek aan zulke figuren binnen Ajax momenteel een groot gemis.