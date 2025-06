Driessen adviseert oud-Ajacied: "Daar is wel eer te behalen"

Driessen denkt dat het een goede stap zal zijn voor Farioli. "Daar is wel wat eer te behalen voor hem. Dat is echt los zand", oordeelt de journalist in Kick-off van de Telegraaf. Hij denkt dat de speelstijl van Farioli goed past in Portugal. "Dat is verdedigend voetbal, een soort reactievoetbal. Heel veel van die spelers spelen het WK voor clubs, maar konden ook nog uitkomen voor de jeugdelftallen van de nationale ploeg."

De Italiaanse oefenmeester zou als topkandidaat gelden bij FC Porto en al sinds januari in contact staan met de club. Toen besloot hij echter nog bij Ajax te blijven. Na afgelopen seizoen vertrok Farioli uiteindelijk wel uit Amsterdam.