2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

NEC en FC Twente kunnen zich serieus gaan mengen in de strijd om de tweede plaats. De huidige nummer twee Feyenoord kwakkelt mede door veel blessures, terwijl ook Ajax niet weet te imponeren.

"Ze hebben heel veel blessures", zegt Bas Nijhuis bij Vandaag Inside. "Ik vroeg een keer aan Sem Steijn bij een wedstrijd en die was geblesseerd, maar hij zei dat hij bij Feyenoord niet anders traint dan bij FC Twente. Dus het kan ook domme pech zijn dat iedereen geblesseerd is."

Valentijn Driessen ziet andere redenen. "Slecht presteren en dan de druk. Steijn speelt toch ook niet hetzelfde als bij FC Twente?", aldus Driessen. "Misschien heeft hij minder vertrouwen", reageert Nijhuis.

Driessen verwacht niet dat Feyenoord stand houdt op de tweede plek. "Het mooiste zou natuurlijk zijn als Ajax én Feyenoord samen play-offs spelen", meent hij. "Maar als NEC van Feyenoord wint, dan worden die tweede."

Wilfred Genee ziet nog een andere kandidaat. "FC Twente speelt wel goed de laatste tijd", vindt Genee. "Maar tegen FC Utrecht (0-2 nederlaag, red.) heb ik ze ook gezien en die hebben altijd dat soort wedstrijden ergens tussendoor", reageert Driessen. "FC Volendam wordt misschien wel heel moeilijk voor ze", blikt hij vooruit op het komende duel.

