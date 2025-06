Driessen: "Ajax-fans zijn dolblij dat hij geen coach is geworden"

Jong Oranje pakte in de groepsfase van het Europees kampioenschap vier punten. Daarmee is de ploeg door naar de knock-outfase. "Dit was veruit de makkelijkste poule, waarin je simpel als nummer één moet eindigen. Denemarken stelt ook niet veel voor. Ik ben er totaal niet van onder de indruk", zegt Driessen, die duidelijk niet onder de indruk is van Reiziger. "Hij maakt opmerkelijke keuzes."

"Ik denk dat heel veel mensen, en ook Ajax-supporters, dolblij zijn dat Reiziger geen coach van Ajax is geworden", vervolgt de journalist. "Je ziet nu dat het heel makkelijk functioneren is in de schaduw, als tweede trainer bij Ajax of als trainer van Jong Ajax, waar hij het heel goed heeft gedaan. Alleen nu kom je ineens in het oog van de storm."