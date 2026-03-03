Driessen: "Ajax heeft iemand in huis om schokeffect teweeg te brengen"

Valentijn Driessen sluit een nieuwe trainerswissel bij Ajax niet uit. De journalist van De Telegraaf ziet dat de druk op Fred Grim toeneemt en wijst daarbij nadrukkelijk naar Oscar Garcia, die bij Jong Ajax voor nieuw elan heeft gezorgd.

Ajax verkeert in een moeizame fase en won slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden. Afgelopen zondag bleef de ploeg steken op 0-0 tegen PEC Zwolle. Volgens Driessen is dat in Amsterdam simpelweg onvoldoende. "Daar heeft Jordi Cruijff natuurlijk ook op gehint. Ajax staat voor winnen. Als je niet wint, heb je een probleem. Ook als trainer", zegt hij in de podcast Kick-off.

De verslaggever wijst erop dat Cruijff eerder al ingreep bij Jong Ajax. "Cruijff was nog niet binnen of hij stuurde Willem Weijs al weg. Die kreeg nog de ruimte om uit te huilen, maar dat gaat nergens over. Die man stond onderin in de Eerste Divisie, nog onder Vitesse dat met min twaalf begon."

Onder Garcia lijken de beloften echter een duidelijke ontwikkeling door te maken. "Het is wel opvallend wat die Garcia aan het doen is", aldus Driessen. "Ze gingen ineens te trainen op patronen, tot vervelens toe. Maar in de laatste drie wedstrijden wint hij er twee en speelt hij één keer gelijk. Er is daar wel wat gebeurd."

De Telegraaf-verslaggever acht het niet ondenkbaar dat Garcia ook bij het eerste elftal voor een schokeffect kan zorgen. "Als je iets wil als Ajax zijnde, heb je al wel iemand in huis om zo'n schokeffect teweeg te brengen."

Tot slot wijst Driessen op de rol van technisch directeur Cruijff. "En Jordi Cruijff kent hem goed", vervolgt hij. "Die heeft nu een aantal wedstrijden van Fred Grim gezien, zo'n vijf of zes sinds 1 februari. In die periode heeft hij alleen een overwinning tegen Fortuna Sittard gezien."