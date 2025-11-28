Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

De kans dat Ajax opnieuw kiest voor een Nederlandse trainer lijkt klein. Dat zegt clubwatcher Mike Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Volgens hem is de clubleiding juist sterk aan het kijken naar opties over de grens.

"Er komen opeens allerlei mensen die wel trainer van Ajax willen worden", merkt Verweij op, doelend op onder anderen Alex Pastoor en Melvin Boel. "Maar ik denk niet dat Ajax voor een Nederlandse trainer gaat, want dat is de laatste keren natuurlijk geen succes geweest. Al sinds Schreuder niet."

Sinds het vertrek van Erik ten Hag passeerden Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, John van ’t Schip, Francesco Farioli en opnieuw Heitinga de revue. Alleen Farioli, tevens de enige buitenlandse coach in dat rijtje, wist indruk te maken. Momenteel staat Fred Grim tot de winterstop voor de groep.

Eerder meldde Verweij al dat de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur de deur kan openen naar een Spaanse trainer. Volgens De Telegraaf zou Cruijff 'eventueel ook niet schromen vanuit zijn internationale netwerk een buitenlandse (lees: Spaanse) coach aan te stellen'.

Valentijn Driessen ziet nog wel een uitzondering. "Als je Peter Bosz of Arne Slot kan halen, zou ik gewoon voor een Nederlandse trainer gaan. Maar het moet wel een goede Nederlandse trainer zijn", benadrukt hij. "Het contract van Bosz loopt af en Jordi (Cruijff, red.) heeft hem naar Maccabi Tel Aviv gehaald. Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit."

